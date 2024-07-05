HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

Esas No: 2023/422

Dosya No: 2024/833

Sanık : AHMET BAYIR Halitve Gülşen oğlu 28/12/1999 Antakya d.lu Hatay Altınözü Kıyıgören n.k Suç : Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak , kabul etmek , bulundurmak ve kullanmakSuç Yeri : Hatay /Merkez

Suç Tarihi : 27/06/2021

Kanun Maddesi : 5237 SYK . 191/1, 62/1, 53.231/5

Verilen Ceza :HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genelinternet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı verenmahkemeye veya bulunulan yer asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleHatay Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZYasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.