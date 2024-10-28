HATAY 1. ASLIYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28.10.2024 - 00:00

Esas No: 2022/1043

Dosya No: 2024/1390

Sanık: MURAT SİDAR BALK Hüsnü ve Fulya oğlu , 16/11/2001 Antakya d.lu Diyarbakır Çınar Aşağıkonak n.k

Suç: Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

Suç Yeri: Hatay /Merkez

Suç Tarihi: 06/05/2021

Kanun Maddesi: 5237 SY TCK 'nun 89/4, 62., 53/6.,231/8

Verilen Ceza HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince UlusalGazetede ve Genelinternet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftaiçinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana BölgeAdliye Mahkemesi İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuruolmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.