HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:00

Esas No: 2023/819

Dosya No: 2024/1308

Sanık: TAHİR KAYA Şükrü ve Şükriye oğlu 01/02/1956 Antakya d.lu Hatay Antakya Karaali Bölüğü n.k

Suç: Çocukların kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak , Çoğaltmak. Satmak , Nakletmek , İhraç Etmek vs

Suç Yeri: Merkez /Hatay

Suç Tarihi: 29/08/2021

Kanun Maddesi: 231/8

Verilen Ceza: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince UlusalGazetede ve Genelİnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftaiçinde kararı veren mahkememizeveya mahkememize gönderilmek üzerebulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliyesi nezdinde istinafedebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.