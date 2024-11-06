HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Esas No: 2023/819
Dosya No: 2024/1308
Sanık: TAHİR KAYA Şükrü ve Şükriye oğlu 01/02/1956 Antakya d.lu Hatay Antakya Karaali Bölüğü n.k
Suç: Çocukların kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak , Çoğaltmak. Satmak , Nakletmek , İhraç Etmek vs
Suç Yeri: Merkez /Hatay
Suç Tarihi: 29/08/2021
Kanun Maddesi: 231/8
Verilen Ceza: HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince UlusalGazetede ve Genelİnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftaiçinde kararı veren mahkememizeveya mahkememize gönderilmek üzerebulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliyesi nezdinde istinafedebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.