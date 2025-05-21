İL A N

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Esas No : 2024/101

Dosya No : 2025/770

Sanık :AHMED MUHAMMED Hasan ve Fatma oğlu 01/01/1980 İdlip doğumlu

Kanun Maddesi : CMK .223/2-e

Verilen Hüküm : BERAAT

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede ve Genelinternet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftaiçinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Adana BölgeAdliye Mahkemesinezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuruolmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.



