HATAY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/13,2015/451, 2019/61, 2020/322, 2022/51, 2022/371

ADALET BAKANLIĞI'NDAN

Hatay 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/13, 2015/451, 2019/61, 2020/322, 2022/51 ve 2022/371 Esas sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.