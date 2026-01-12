HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli Hatay İlçesi Arsuz Mahallesi Fahura Cadde-Sk.- Mevkii Ada 3940 Parsel 1 Parsel Yüzölçümü 5.761,65 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Hacı Yusuf Ağa Bin Abdullah Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Hatay İli, Arsuz İlçesinde bulunan 3940 ada, 1 parsel sayılı, 5761,65 m2 sahalı taşınmazın 30 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması. Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu Özel Sosyal Tesis Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif Usulü (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) Süresi 30 Yıldır. (İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 28 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1-Toplam sözleşme süresinin 2 yıl inşaat süresi dahil toplam 30 (otuz) yıl olarak belirlenmesi, 2-İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, 3- Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; -1. yılın ayhk kirasının 25.000,00 TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre değişim oranı esas ahnarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yıl ayhk kira bedelinin; 300.000,00 TL'ye önceki 2 yılın TÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre değişim oranı esas ahnarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -4.yıldan 12.yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre değişim oranı esas alınarak,) -13.yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı Esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden almması -14. yıldan işin (30.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı Esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 2 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 161.615.290,50TL YüzAltmışBirMilyonAltıYüzOnBeşBinİkiYüzDoksanTürkLirasıElliKr ‘u bedel Meclis Kararında inşaat süresi (ilk 2 yıl) belirlenen kira bedelleri ile birlikte oluşan toplam maliyet bütünüdür. Geçici Teminat 4.848.458,71-TL (DörtMilyonSekizyüzKırkSekizBinDörtYüzElliSekizTürkLirasıYetmişBirKuruş) olup bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir. İhale Dokümanlarının Görüleceği- Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi, No:2-Antakya/HATAY Tlf. (0326)2161048 e-mail: hatay@vgm.gov.tr İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi, No:2-Antakya/HATAY İhale Tarih ve Saati 06.02.2026 /Cuma günü Saat :10:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Meclisinin 22.12.2025 tarih ve 812/772 sayılı kararına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale edilecektir.

1- Toplam sözleşme süresinin 2 yıl inşaat süresi dahil toplam 30 (otuz) yıl olarak belirlenmesi,

2- İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması,

3- Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin;

-1. yılın aylık kirasının 25.000,00 TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı Esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yıl aylık kira bedelinin; 300.000,00 TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı Esas alınarak) artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-​​​​​​​4.yıldan 12.yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı Esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-13.yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı Esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-​​​​​​​14. yıldan işin (30.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı Esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

4- Her türlü masrafı ve finansman yüklenici tarafından karşılanmak üzere; sözleşme tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde mevcut durumda Özel Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmış vakıf taşınmazının Özel Sağlıklı Yaşam Merkezine uygun fonksiyona dönüştürülmesi için imar planı değişikliği önerisinin ilgili Belediyelere onaylatılması ve yeni oluşan parselin vakfı adına tescil edilmesi, ekspertize konu fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin hazır hale getirilmesi, yapılacak yapı ile gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi işlemlerinin yüklenicinin sorumluluğunda olması, sözleşme imzalandıktan ilk 2 (iki) yıl içerisinde imar planı değişikliği yapılarak yapı ruhsatı almaması durumunda; idarece uygun görülmesi halinde sözleşmenin karşılıklı feshi yoluna gidilmesi, fesih halinde yatırılan teminatın yükleniciye iade edilmesi, Yüklenici tarafından bu süreçte İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, başkaca herhangi bir bedel/tazminat vb. talep edilmemesi,

5- Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,

6- İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan "inşaat alanı, brüt alan, net alan, emsale dahil alan, kiralanabilir alan, gelir getirici alan, ticari alan, oda sayısı, yatak sayısı, öğrenci sayısı, koltuk sayısı, araç sayısı vb." parametrelerde, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedelleri ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması,

7- Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin talebi, idarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarıınn uygun görmesi kaydıyla "Özel Sağlıklı Yaşam Merkezi" fonksiyonu olarak ekspertize konu olan taşınmazla ilgili olarak fonksiyon değişikliği yapılması halinde, İdare tarafından sözleşmede belirtilen kira bedellerinden az olmamak ve bu konuda alınacak Bölge Müdürlüğü Komisyon Kararı Bölge Müdürünce onaylanmak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,

8- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğinin yüklenici tarafından sağlanması,

9- Tüm projelerinin hazırlatılması, yapının yapımı için her türlü belgenin temini, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından alınması, İdaremiz onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanının (vergi, resim ve harçlar dahil) yüklenicisi tarafından karşılanması,

10- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (şerh, beyan vb.) takyidatlarm kaldırılması, Yapılacak yapım karşılığı kiralama işi ile ilgili olarak Resmi ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlardan alınması gereken her türlü (onay, izin, ruhsat vb.) alınması - Yer teslim tarihinden, sözleşme süresi sonunda İdareye geri teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık güvenlik vb.) tedbirlerin alınması- Yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

11- Yüklenicinin sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının idareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,

12- 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre kamuya terk edilmesi gereken alanın Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranının üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten idaremize ödenmesi,

B- İhaleye iştirak edecek istekliler;

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a. İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti(Türkiye'de şubesi bulunmayan) yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması,gerekir.)

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2.) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d. İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e. Geçici Teminat Mektubu: Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Vakıf Katılım Bankası Antakya/HATAY Şubesinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına olan TR19 0021 0000 0030 0003 1000 01 numaralı idare hesabına yatırılmış olan (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiliğin adı- soyadı/Unvanı iler vergi/TC. Kimlik numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğunu belirtmek suretiyle) yukarıda yazılı tutarın geçici teminat banka dekontu, havale/EFT yapılması halinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi.

f. Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g. Banka referans mektubu: Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h. İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4.) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası,

h.5.) Mezuniyet belgeleri/Diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır. Söz konusu diplomanın değerlendirilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerindeki tevsik edici belgeler ile birlikte sunulması zorunludur.

h.6.) İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin

27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı. Vergi borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i. Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j. İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

ax. Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

all. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter onaylı taahhütname (EK:11)

n. Teklif Mektubu: İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.8) konulacağı zarf.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h.4.), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarihi ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

2. İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi, No:2 Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde Antakya / HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 3.000,00- TL (ÜçBin Türk Lirası) olup, Vakıf Katılım Bankası Antakya Şubesinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına olan TR19 0021 0000 0030 0003 1000 01 IBAN nolu hesabına işin ismi, istekli adı ve vergi/T.C. nosu belirtilerek yatırılacak ve İdareye ibraz edilerek İhale dokümanı satın alınacaktır.

3. İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi, No:2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

4. İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir

6. İşbu ilan metni mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda

ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir

7. Telgraf veya Faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

8. İdareye ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

9. Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim ve harç bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

10. İhalenin yapılamaması durumunda yeniden ilan edilmeden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43. maddesine göre ihale pazarlığa bırakılacaktır.

11. İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR.