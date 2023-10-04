Yayınlanma: 04 Ekim 2023

HAVSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA AİT 1 ADET TAŞINMAZIN SATIŞINA İLİŞKİN İLANDIR.

1. İdarenin

A. Adı: Havsa Belediye Başkanlığı

B. Adresi: Hacı İsa Mahallesi Fatih Cad. No:178 Havsa/EDİRNE

C. Telefon&Faks: 0 284 336 10 09 / 0 284 336 15 01

2. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir.

İl/İlçe Mahalle Mevki Ada Parsel Niteliği Yüz ölçümü (m2) Muhammen Bedeli (K.D.V. Hariç) Geçici Teminat (TL) İhale Tarih ve Saati Edirne/Havsa Cumhuriyet Sinit Gölü 178 87 (Ticari İmarlı) Arsa 13.237,21 m2 10.000.000,00TL 300.000,00TL 26.10.2023 14.00

3. İhale 26.10.2023 Perşembe günü saat 14.00’da başlayarak Belediye’de Encümen huzurunda yapılacaktır.

4. İhaleye katılacak olanların müracaatları 25.10.2023 saat 17.00’ye kadar kabul edilecek olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıdaki yazılı belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a. Nüfus cüzdan fotokopisi,

b. İhale şartnamesi alındığına dair makbuz fotokopisi,

c. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

d. Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair yazı,

e. İhaleye vekâleten iştirak halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya sureti,

b. Noter tasdikli imza sirküleri,

c. İhale şartnamesi alındığına dair makbuz fotokopisi,

d. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,

e. Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair yazı,

f. İhaleye vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

g. Ortak Katılım olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

5. Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

6. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yazılı kimseler ile bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihale kazananın ihalesi feshedilerek yatırmış olduğu geçici teminat gelir kaydedilir.

8. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı ihale sonucu ilan edildikten itibaren 7 (yedi) gün içinde ihale bedelinin tamamını Belediyemiz veznesine veya Havsa Belediye Başkanlığı’nın İş Bankası Havsa Şubesindeki TR86 0006 4000 0011 3100 1035 23 Iban nolu hesabına açıklama kısmına tapu bilgileri belirtilerek yatırılacaktır.

9. İhtilafa düşülmesi halinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10. Şartname 500.00 (Beş Yüz Türk Lirası) TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Şartnameyi satın almayan ihaleye katılamaz.

İlgililere duyurulur.