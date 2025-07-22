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HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma 22.07.2025 00:00:00

HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait;

MAHALLE

ADA NO

PARSEL NO

ALANI

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

BAŞPELİT

120

1

8107.04

TARLA

750,000.00 TL

BAŞPELİT

120

16

4693.58

TARLA

600,000.00 TL

CEVİZLİK

121

7

3700.00

TARLA

550,000.00 TL

CEVİZLİK

122

1

8100.00

TARLA

750,000.00 TL

CEVİZLİK

128

9

3800.00

TARLA

300,000.00 TL

ÇAYIRÖZÜ

103

30

4536.99

TARLA

550,000.00 TL

ÇAYIRÖZÜ

115

3

1943.58

TARLA

200,000.00 TL

KEMALİYE

104

24

8997.18

TARLA

1,300,000.00 TL

MISMILAĞAÇ

113

51

2686.53

TARLA

500,000.00 TL

MÜRSEL

104

95

6101.40

TARLA

700,000.00 TL

MÜRSEL

105

90

8648.68

TARLA

850,000.00 TL

PINARÇAYIR

122

40

5273.39

TARLA

800,000.00 TL

DEREKÖY

151

59

80000.00

TARLA

6,000,000.00 TL

Taşınmazlar ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma usulü ile 04.08.2025 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’da satışa çıkarılacaktır.  

1- Yukarıda belirtilen taşınmazların satış bedelleri peşin ödenecek ve Katma Değer Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendi gereğince KDV’den muaf tutulacaktır.  

2- Satış masrafları arsayı alan şahısa veya tüzel kişiliğe aittir.

3- İhale; yukarıdaki tarihte Belediye Hizmet Binasında Meclis Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.  

4- İhaleye girecek olanlarda aranacak şartlar;

A) İstekli gerçek kişi ise

a- Nüfus Cüzdanı Sureti

b- İkametgah Belgesi

c- Vekaleten katılıyor ise; vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın imza sirküsü  ( Noter onaylı olacak )

d- Geçici teminat ( İhale bedelinin % 3’ü oranında 2886 Sayılı DİK’da belirtilen  geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e- İhaleye katılanın Havza  Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge

f- Tebligat Adresi

B) İstekli tüzel kişi ise

a- Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b- Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri

c- Tebligat Adresi

d- İhaleye katılan şirketin  Havza Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge

C) Ortak girişim ise

a- Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

2886 Sayılı D.İ.K’nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

5- İhale ilgili şartname ve belgeler Gelir Memurluğunda görülebilir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                

Fatih ÇERİ

Belediye Başkanı a.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02262879