HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

HENDEK BELEDİYESİ

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN

MADDE 1- Satışı yapılacak Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkullerin;

SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLERİN

SIRA NEVİ ADRES TAPU MAHALLE BİLGİLERİ ADA PARSEL ALAN (m²) MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (tl) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (tl) İHALE SAATİ İHALE KARAR PULU TUTARI (BİNDE 5.69) SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ (BİNDE 1.89) 1 Arsa Yeni Mahalle Başpınar 524/5 500,12 7.501.800,00 225.054,00 11:30 42.685,25 14.178,41

MADDE 2- Taşınmazlara ait ihale bedelleri ile bu bedellere ait % 3 geçici teminat tabloda belirtilmiştir. İhale 16/02/2026 tarihinde Pazartesi günü saat 11:30' da Hendek Belediyesi Meclis salonunda başlayacak ve İhale Komisyonu tarafından Açık Teklif Usulü ihale ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 13/02/2026 Cuma günü saat 17:00`a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

MADDE 3-Satış bedeli ile bu bedellere ait % 3 geçici teminat tabloda belirtilmiştir.

MADDE 4-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 5- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) İkametgah belgesi,

b) Tebligat için adres beyanın (telefon, faks ve varsa emsal adresi belirtilecek) verilmesi,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname (belgenin aslı),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı),

f) Nüfus Cüzdanı Sureti Fotokopisi,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. (Her parsel için ayrı şartname bedeli ödenecek.)

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.

i) Hendek Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) Faaliyet Belgesi ( idare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya sicilinde kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge),

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname (belgenin aslı),

c) Tebligat için adres beyanının ( telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek ) verilmesi,

d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. (Her parsel için ayrı şartname bedeli ödenecek.)

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.

f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

g) Hendek Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (belgenin aslı)

MADDE 6- İhaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, şartname ve ekleri 5.000.00 TL Karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

26.01.2026

İrfan PÜSKÜLLÜ

Belediye Başkanı