HİSAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HİSAR VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI

VERGİ NUMARASI

TC KİMLİK NUMARASI

ADRESİ

VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ

VERGİ NEVİ

CEZANIN NEVİ

VERGİNİN MİKTARI

CEZANIN MİKTARI

LEVENT ÇALIŞKAN

2270094861

11147810834

ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. 24 A 10 ÇORLU TEKİRDAĞ

201901201912

9031


117.661,90

0,00

ESAM MUSTAFA A ALSHAWAF

0012341314

99525336114

İ. AYAZAĞA MAH. SARIYER/ İSTANBUL

201901201912

9062

3080

21.130,75

5.282,69

Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.


#ilangovtr Basın No: ILN02127992