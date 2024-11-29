HİSAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HİSAR VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
VERGİ NUMARASI
TC KİMLİK NUMARASI
ADRESİ
VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
VERGİ NEVİ
CEZANIN NEVİ
VERGİNİN MİKTARI
CEZANIN MİKTARI
LEVENT ÇALIŞKAN
2270094861
11147810834
ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. 24 A 10 ÇORLU TEKİRDAĞ
201901201912
9031
117.661,90
0,00
ESAM MUSTAFA A ALSHAWAF
0012341314
99525336114
İ. AYAZAĞA MAH. SARIYER/ İSTANBUL
201901201912
9062
3080
21.130,75
5.282,69
Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.