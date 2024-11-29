HİSAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HİSAR VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ



MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI TC KİMLİK NUMARASI ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ VERGİ NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI LEVENT ÇALIŞKAN 2270094861 11147810834 ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. 24 A 10 ÇORLU TEKİRDAĞ 201901201912 9031

117.661,90 0,00 ESAM MUSTAFA A ALSHAWAF 0012341314 99525336114 İ. AYAZAĞA MAH. SARIYER/ İSTANBUL 201901201912 9062 3080 21.130,75 5.282,69

Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.





