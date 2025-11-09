Cumhuriyet Gazetesi Logo
HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma 9.11.2025 00:01:00

İHALE İLANI 

 HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Madde 1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede  ada parseli , muhammen bedeli ,geçici teminatı  yazılı arsanın 2886  Sayılı Devlet ihale Kanununun  45. Maddesine istinaden açık teklif usulü  ile satışı yapılacaktır.

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Nevi

Muhammen Bedel

Geçici Tem.(%3)

İhale Saati

1

Sundura

F46B14B1D

214

75

321,55 m²

Arsa

5.500.000,00 TL

165.000,00 TL

14.00

Madde 2- İhale 25.11.2025 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. İhale Merkez Kuledibi Mah.Turgay CİNER cad No:4/1 Hopa adresindeki  Belediyemiz toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3- İhaleye katılacak olan:

a)Gerçek kişilerden: Kanunu ikametgah belgesi, imza sirküsü, kimlik sureti, geçici teminat makbuzu, şartname alındığına dair belge, Belediyeye borcu yoktur yazısı

b)Tüzel Kişilerden :Tebligat için Adres beyanı, oda sicil belgesi, şartname alındı  makbuzu, imza sirküleri, geçici teminat makbuzu, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi, vekaletname ve belediyeye borcu yoktur yazısı

Madde 4-Arsanın ihalesine ait idari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Madde 5- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını 25.11.2025 tarih saat 14:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6- Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, ilan bedeli gibi ödenmesi gereken giderler alıcıya ait olup, kanunu süresinde ödenecektir. KDV dahil fiyattır.

İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir. 

#ilangovtr BASIN NO: ILN02330226