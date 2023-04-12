HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Yayınlanma: 12 Nisan 2023

Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 32 adet Arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık artırma) satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra Noİl/İlçeMahalleNitelikAdaParselAlan (M2)İmar Planında Ayrıldığı AmaçMuhammen Bedeli (TL)
(KDV Dahil)		Geçici Teminatı (TL)
1Konya/HüyükAkdağİşyeri bina ve Arsası354379.496,28Sanayi Alan2.674.442,00 TL     85.000 TL
2Konya/HüyükAkdağArsa354384.118,25Sanayi Alan617.737,00 TL20.000 TL
3Konya/HüyükÇavuşArsa2136613,672 kat konut alanı92.100TL4.000 TL
4Konya/HüyükÇavuşArsa2137558,292 kat konut alanı83.850 TL4.000 TL
5Konya/HüyükÇavuşArsa21311536,732 kat konut alanı80.550 TL4.000 TL
6Konya/HüyükÇavuşArsa21312557,222 kat konut alanı83.700 TL4.000 TL
7Konya/HüyükÇavuşArsa3151600,062 kat konut alanı90.150 TL4.000 TL
8Konya/HüyükÇavuşArsa3152582,162 kat konut alanı87.450 TL4.000 TL
9Konya/HüyükÇavuşArsa3153597,172 kat konut alanı89.700 TL4.000 TL
10Konya/HüyükKıreliArsa1432609,122 kat konut alanı122.000 TL5.000 TL
11Konya/HüyükKıreliArsa1433558,612 kat konut alanı111 800 TL5.000 TL
12Konya/HüyükKıreliArsa1434558,142 kat konut alanı111.800 TL5.000 TL
13Konya/HüyükKıreliArsa1435557,32 kat konut alanı        111.600 TL5.000 TL
14Konya/HüyükKıreliArsa1436608,242 kat konut alanı122.000 TL5.000 TL
15Konya/HüyükKıreliArsa1437613,262 kat konut alanı122.800 TL5.000 TL
16Konya/HüyükKıreliArsa1438561,562 kat konut alanı112.400 TL5.000 TL
17Konya/HüyükKıreliArsa1439561,552 kat konut alanı112.400 TL5.000 TL
18Konya/HüyükKıreliArsa14310561,732 kat konut alanı112.400 TL5.000 TL
19Konya/HüyükKıreliArsa14311611,492 kat konut alanı122.400 TL5.000 TL
20Konya/HüyükKöşkArsa1091566,342 kat konut alanı85.050 TL4.000 TL
21Konya/HüyükKöşkArsa1092566,852 kat konut alanı85.050 TL4.000 TL
22Konya/HüyükKöşkArsa1093546,292 kat konut alanı82.050 TL4.000 TL
23Konya/HüyükKöşkArsa1094599,472 kat konut alanı90.000 TL4.000 TL
24Konya/HüyükKöşkArsa1097557,092 kat konut alanı83.700 TL4.000 TL
25Konya/HüyükKöşkArsa1098544,392 kat konut alanı81.750 TL4.000 TL
26Konya/HüyükMutluArsa1191618,572 kat konut alanı92.850 TL4.000 TL
27Konya/HüyükMutluArsa1192677,052 kat konut alanı101.700 TL4.000 TL
28Konya/HüyükMutluArsa1193677,362 kat konut alanı101.700 TL4.000 TL
29Konya/HüyükMutluArsa1194592,192 kat konut alanı88.950 TL4.000 TL
30Konya/HüyükMutluArsa1195508,172 kat konut alanı76.350 TL4.000 TL
31Konya/HüyükMutluArsa1196577,872 kat konut alanı86.700 TL4.000 TL
32Konya/HüyükMutluArsa1197677,032 kat konut alanı101.550 TL4.000 TL

1-İhale 27/04/2023 Perşembe günü saat 14:00’ te Belediye Hizmet Binasında peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,

         - Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,

          -Tüzel kişi ise ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli imza sirküleri ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

         -Vekâleten iştirak ediliyor ise vekalet ile iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,

          -Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi

 3-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 26/04/2023 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.  Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

   İlan olunur.                       

#ilangovtr Basın No: ILN01810444