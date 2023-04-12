HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Yayınlanma: 12 Nisan 2023

Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 32 adet Arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık artırma) satış ihalesi yapılacaktır.



Sıra No İl/İlçe Mahalle Nitelik Ada Parsel Alan (M2) İmar Planında Ayrıldığı Amaç Muhammen Bedeli (TL)

(KDV Dahil) Geçici Teminatı (TL) 1 Konya/Hüyük Akdağ İşyeri bina ve Arsası 354 37 9.496,28 Sanayi Alan 2.674.442,00 TL 85.000 TL 2 Konya/Hüyük Akdağ Arsa 354 38 4.118,25 Sanayi Alan 617.737,00 TL 20.000 TL 3 Konya/Hüyük Çavuş Arsa 213 6 613,67 2 kat konut alanı 92.100TL 4.000 TL 4 Konya/Hüyük Çavuş Arsa 213 7 558,29 2 kat konut alanı 83.850 TL 4.000 TL 5 Konya/Hüyük Çavuş Arsa 213 11 536,73 2 kat konut alanı 80.550 TL 4.000 TL 6 Konya/Hüyük Çavuş Arsa 213 12 557,22 2 kat konut alanı 83.700 TL 4.000 TL 7 Konya/Hüyük Çavuş Arsa 315 1 600,06 2 kat konut alanı 90.150 TL 4.000 TL 8 Konya/Hüyük Çavuş Arsa 315 2 582,16 2 kat konut alanı 87.450 TL 4.000 TL 9 Konya/Hüyük Çavuş Arsa 315 3 597,17 2 kat konut alanı 89.700 TL 4.000 TL 10 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 143 2 609,12 2 kat konut alanı 122.000 TL 5.000 TL 11 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 143 3 558,61 2 kat konut alanı 111 800 TL 5.000 TL 12 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 143 4 558,14 2 kat konut alanı 111.800 TL 5.000 TL 13 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 143 5 557,3 2 kat konut alanı 111.600 TL 5.000 TL 14 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 143 6 608,24 2 kat konut alanı 122.000 TL 5.000 TL 15 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 143 7 613,26 2 kat konut alanı 122.800 TL 5.000 TL 16 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 143 8 561,56 2 kat konut alanı 112.400 TL 5.000 TL 17 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 143 9 561,55 2 kat konut alanı 112.400 TL 5.000 TL 18 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 143 10 561,73 2 kat konut alanı 112.400 TL 5.000 TL 19 Konya/Hüyük Kıreli Arsa 143 11 611,49 2 kat konut alanı 122.400 TL 5.000 TL 20 Konya/Hüyük Köşk Arsa 109 1 566,34 2 kat konut alanı 85.050 TL 4.000 TL 21 Konya/Hüyük Köşk Arsa 109 2 566,85 2 kat konut alanı 85.050 TL 4.000 TL 22 Konya/Hüyük Köşk Arsa 109 3 546,29 2 kat konut alanı 82.050 TL 4.000 TL 23 Konya/Hüyük Köşk Arsa 109 4 599,47 2 kat konut alanı 90.000 TL 4.000 TL 24 Konya/Hüyük Köşk Arsa 109 7 557,09 2 kat konut alanı 83.700 TL 4.000 TL 25 Konya/Hüyük Köşk Arsa 109 8 544,39 2 kat konut alanı 81.750 TL 4.000 TL 26 Konya/Hüyük Mutlu Arsa 119 1 618,57 2 kat konut alanı 92.850 TL 4.000 TL 27 Konya/Hüyük Mutlu Arsa 119 2 677,05 2 kat konut alanı 101.700 TL 4.000 TL 28 Konya/Hüyük Mutlu Arsa 119 3 677,36 2 kat konut alanı 101.700 TL 4.000 TL 29 Konya/Hüyük Mutlu Arsa 119 4 592,19 2 kat konut alanı 88.950 TL 4.000 TL 30 Konya/Hüyük Mutlu Arsa 119 5 508,17 2 kat konut alanı 76.350 TL 4.000 TL 31 Konya/Hüyük Mutlu Arsa 119 6 577,87 2 kat konut alanı 86.700 TL 4.000 TL 32 Konya/Hüyük Mutlu Arsa 119 7 677,03 2 kat konut alanı 101.550 TL 4.000 TL

1-İhale 27/04/2023 Perşembe günü saat 14:00’ te Belediye Hizmet Binasında peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,

- Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,

-Tüzel kişi ise ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli imza sirküleri ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

-Vekâleten iştirak ediliyor ise vekalet ile iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,

-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi

3-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 26/04/2023 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.