HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 32 adet Arsa vasıflı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık artırma) satış ihalesi yapılacaktır.
|Sıra No
|İl/İlçe
|Mahalle
|Nitelik
|Ada
|Parsel
|Alan (M2)
|İmar Planında Ayrıldığı Amaç
|Muhammen Bedeli (TL)
(KDV Dahil)
|Geçici Teminatı (TL)
|1
|Konya/Hüyük
|Akdağ
|İşyeri bina ve Arsası
|354
|37
|9.496,28
|Sanayi Alan
|2.674.442,00 TL
|85.000 TL
|2
|Konya/Hüyük
|Akdağ
|Arsa
|354
|38
|4.118,25
|Sanayi Alan
|617.737,00 TL
|20.000 TL
|3
|Konya/Hüyük
|Çavuş
|Arsa
|213
|6
|613,67
|2 kat konut alanı
|92.100TL
|4.000 TL
|4
|Konya/Hüyük
|Çavuş
|Arsa
|213
|7
|558,29
|2 kat konut alanı
|83.850 TL
|4.000 TL
|5
|Konya/Hüyük
|Çavuş
|Arsa
|213
|11
|536,73
|2 kat konut alanı
|80.550 TL
|4.000 TL
|6
|Konya/Hüyük
|Çavuş
|Arsa
|213
|12
|557,22
|2 kat konut alanı
|83.700 TL
|4.000 TL
|7
|Konya/Hüyük
|Çavuş
|Arsa
|315
|1
|600,06
|2 kat konut alanı
|90.150 TL
|4.000 TL
|8
|Konya/Hüyük
|Çavuş
|Arsa
|315
|2
|582,16
|2 kat konut alanı
|87.450 TL
|4.000 TL
|9
|Konya/Hüyük
|Çavuş
|Arsa
|315
|3
|597,17
|2 kat konut alanı
|89.700 TL
|4.000 TL
|10
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|143
|2
|609,12
|2 kat konut alanı
|122.000 TL
|5.000 TL
|11
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|143
|3
|558,61
|2 kat konut alanı
|111 800 TL
|5.000 TL
|12
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|143
|4
|558,14
|2 kat konut alanı
|111.800 TL
|5.000 TL
|13
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|143
|5
|557,3
|2 kat konut alanı
|111.600 TL
|5.000 TL
|14
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|143
|6
|608,24
|2 kat konut alanı
|122.000 TL
|5.000 TL
|15
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|143
|7
|613,26
|2 kat konut alanı
|122.800 TL
|5.000 TL
|16
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|143
|8
|561,56
|2 kat konut alanı
|112.400 TL
|5.000 TL
|17
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|143
|9
|561,55
|2 kat konut alanı
|112.400 TL
|5.000 TL
|18
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|143
|10
|561,73
|2 kat konut alanı
|112.400 TL
|5.000 TL
|19
|Konya/Hüyük
|Kıreli
|Arsa
|143
|11
|611,49
|2 kat konut alanı
|122.400 TL
|5.000 TL
|20
|Konya/Hüyük
|Köşk
|Arsa
|109
|1
|566,34
|2 kat konut alanı
|85.050 TL
|4.000 TL
|21
|Konya/Hüyük
|Köşk
|Arsa
|109
|2
|566,85
|2 kat konut alanı
|85.050 TL
|4.000 TL
|22
|Konya/Hüyük
|Köşk
|Arsa
|109
|3
|546,29
|2 kat konut alanı
|82.050 TL
|4.000 TL
|23
|Konya/Hüyük
|Köşk
|Arsa
|109
|4
|599,47
|2 kat konut alanı
|90.000 TL
|4.000 TL
|24
|Konya/Hüyük
|Köşk
|Arsa
|109
|7
|557,09
|2 kat konut alanı
|83.700 TL
|4.000 TL
|25
|Konya/Hüyük
|Köşk
|Arsa
|109
|8
|544,39
|2 kat konut alanı
|81.750 TL
|4.000 TL
|26
|Konya/Hüyük
|Mutlu
|Arsa
|119
|1
|618,57
|2 kat konut alanı
|92.850 TL
|4.000 TL
|27
|Konya/Hüyük
|Mutlu
|Arsa
|119
|2
|677,05
|2 kat konut alanı
|101.700 TL
|4.000 TL
|28
|Konya/Hüyük
|Mutlu
|Arsa
|119
|3
|677,36
|2 kat konut alanı
|101.700 TL
|4.000 TL
|29
|Konya/Hüyük
|Mutlu
|Arsa
|119
|4
|592,19
|2 kat konut alanı
|88.950 TL
|4.000 TL
|30
|Konya/Hüyük
|Mutlu
|Arsa
|119
|5
|508,17
|2 kat konut alanı
|76.350 TL
|4.000 TL
|31
|Konya/Hüyük
|Mutlu
|Arsa
|119
|6
|577,87
|2 kat konut alanı
|86.700 TL
|4.000 TL
|32
|Konya/Hüyük
|Mutlu
|Arsa
|119
|7
|677,03
|2 kat konut alanı
|101.550 TL
|4.000 TL
1-İhale 27/04/2023 Perşembe günü saat 14:00’ te Belediye Hizmet Binasında peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,
- Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,
-Tüzel kişi ise ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli imza sirküleri ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
-Vekâleten iştirak ediliyor ise vekalet ile iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi
3-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 26/04/2023 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.