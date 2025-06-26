İ L A N T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/11 Tereke

MİRAS BIRAKAN: TC:10511070904

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa MAHMUT YATAR'aait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa MAHMUT YATAR'ın terekesinin aktif ve pasifinin tespiti amacıyla TMK'nun 620, 621, 634 ve Tüzüğün 41.maddesine göre birer ay ara ile İKİ KEZ yurt içinde yayınlanan gazeteler aracılığıyla, ikinci ilandan itibaren 1 aylık süre zarfı içerisinde tereke defterine kaydedilmek üzere alacaklı ve borçluların Mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.