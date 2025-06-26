İ L A N T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 26.06.2025 00:00:00
İ L A N
T.C. SİVEREK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/942 Esas17.06.2025 Konu : GaiplikALİ GÜLDİKEN ileHASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET GÜLDİKEN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.17.06.2025 GAİP
TC KİMLİK NO : 41669035958
ADI SOYADI : MEHMET GÜLDİKEN
BABA ADI : SEYDO
ANA ADI : GETTO
DOĞUM TARİHİ : 05/01/1956
DOĞUM YERİ : SİVEREK
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr BASIN NO: ILN02248158