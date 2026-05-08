İBB İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DENETİMİNDEKİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ TOPLU ULAŞIM DENETİM VE YÖNETİM YETKİLİ SERVİS MERKEZİ’NİN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA GELİR (HASILAT) PAYLAŞIMI İŞİ;

1) İhale konusu olan işin;

a) Niteliği: - Özel Halk Otobüslerine İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünce temin edilen; Mobil Kamera Kayıt Cihazı, Akıllı Durak ve Yolcu Bilgilendirme Sistemleri, Araç PC, Anons ve LCD Ekran, Elektronik Ücret Toplama Sistemi, Araç Takip Sistemi, Araç PC Sim Kartı ve Kamera Sim Kartı, İnternet Erişim Cihazları ve Çevre Birimleri, Yazılım, Acil Durum Butonu gibi Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi cihaz, yazılım ve ekipmanlarının çalışır vaziyette tutulması ve entegrasyonun sağlanması için Montaj, Demontaj, Arıza tespit ve Mobil Servis hizmetlerinin yapılması ve kullanım dışı olmuş cihaz ve yazılımların değiştirilmesi işine ait Gelir (Hasılat) Paylaşılması İşi.

b) İşin Yapılacağı Yer: İstanbul ili sınırları içerisinde Avrupa ve Anadolu yakalarında merkezi konumlara yakın en az birer tane olacak şekilde, en az iki sabit servis hizmet noktası olacaktır.

c) Miktarı: 85 kalem

d) İşin Süresi: 2 yıl

2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satın Alma Dairesi Başkanlığı 4. Kat İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği - Arap Camii Mah. Tersane Cad. Şehit Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Karaköy Gar Binası 34421 Tünel-Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 5.000,00TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilir

Teklif verecek olan istekliler; Şartname bedelini İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Valide Sultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatıracak şartname alındı belgesini idareye teslim ederek ihale şartnamesi temin edecektir. İhale şartnamesini satın almayan isteklilerin teklifi geçersiz sayılacaktır.

3) İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 20.05.2026 Çarşamba günü saat 11:00’ a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir.

4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale şartnamesinin satın alınabileceği adreste İhale Komisyon odasında 20.05.2026 Çarşamba günü saat 11:00’ da yapılacaktır.

5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

İsteklilerin:

A - Kanuni İkametgahı olması.

B – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C - Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D - İmza sirküleri vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E- Diğer Belgeler :

a) Kamu Bilişim Yetki Belgesi, Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

b) İstekliler ilk ilan tarihinden geriye doğru en az 5 yıl süre ile Yolcu bilgilendirme sistemleri bakım ve onarım hizmetleri, Araç içi kamera ve kayıt sistemleri bakım ve onarım hizmetleri, Araç içi ses-anons ve şarj ünitesi sistemleri bakım ve onarım hizmetleri, Araç içi bilgisayar bakım ve onarım işi, Toplu ulaşım araçlarında kamera ve kayıt sistemleri bakım ve onarım hizmetleri alanında en az 100.000.000,00 TL tutarında bir veya birden fazla çalışma yaptıklarına dair referans mektubunu veya sözleşmeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş Referans Mektubu, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar da teklif ekinde sunulacaktır.

Ortak girişimde pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

c) İstekliler sermayelerinin en az 10.000.000,00TL olduğuna dair Ticaret Sicil Gazetesini veya Kayıtlı olduğu odadan alınan Faaliyet belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.F- Tahmin edilen bedel: 915.673.590,00 TL+KDV

G- Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 27.470.207,70 TL’ lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

(ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.)

H- Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,