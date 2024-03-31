İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHALE İLANI

Yayınlanma: 31.03.2024 - 00:00

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim, Yürütüm Ve Denetiminde, 200 Adet Çift katlı Otobüsün Toplu Taşımada Kullanılması için 23 Adet Hattın 10 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi işi

1) İhale konusu olan işin;

a) Niteliği: - İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim, yürütüm ve denetiminde, 200 Adet Çift katlı Otobüsün Toplu Taşımada Kullanılması için 23 Adet Hattın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi,

b) Miktarı: 23 Hattın 10 yıl süreyle kiralanması

2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Arap Camii Mah. Tersane Cad. Şehit Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Karaköy Gar Binası 34421 Tünel- Beyoğlu / İSTANBUL adresinden 2.500,00 TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilir. (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.)

(Not: Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır. )

3) İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 17.04.2024 tarihinde saat 14.00’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir.

4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale şartnamesinin satın alınabileceği adreste İhale Komisyon odasında 17.04.2024 tarihinde saat 14:00’ da yapılacaktır.

5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

İsteklilerin:

A- Kanuni İkametgahı olması.

B- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C- Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D- İmza sirküleri vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzelkişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

F- Tahmin edilen bedel: İşin toplam tahmin edilen bedeli 771.828.932,40 TL + KDV olup, her dar bölge için araç başı aylık tahmini bedeller aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

DAR BÖLGE Araç Sayısı (a) Hat Sayısı (b) Süre (c) Araç Başı Aylık Tahmini Bedel (d) Araç Başı 120 Aylık Toplam Tahmini Bedel (c x d) Toplam İhale Tahmini Bedeli (a x c x d) Anadolu ÇK -1 40 2 120 34.947,53 TL 4.193.703,60 TL 167.748.144,00 TL Anadolu ÇK -2 39 5 120 31.647,28 TL 3.797.673,60 TL 148.109.270,40 TL Anadolu ÇK -3 6 2 120 30.641,70 TL 3.677.004,00 TL 22.062.024,00 TL Avrupa ÇK-4 39 5 120 32.021,60 TL 3.842.592,00 TL 149.861.088,00 TL Avrupa ÇK-5 26 3 120 35.071,57 TL 4.208.588,40 TL 109.423.298,40 TL Avrupa ÇK-6 17 4 120 26.949,41 TL 3.233.929,20 TL 54.976.796,40 TL Avrupa ÇK-7 33 2 120 30.214,22 TL 3.625.706,40 TL 119.648.311,20 TL Toplam 200 23 771.828.932,40 TL

H- Geçici teminat miktarı: İlgili dar bölgeye ait araç başı 120 aylık tahmin edilen bedelin, teklif verilen araç sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %3’ü dür.

DAR BÖLGE Araç Sayısı (a) Hat Sayısı (b) Süre (c) Araç Başı Aylık Tahmini Bedel (d) Araç Başı 120 Aylık Toplam Tahmini Bedel (c x d) Araç Başına Geçici Teminat Tutarı (c x d x %3) Anadolu ÇK -1 40 2 120 34.947,53 TL 4.193.703,60 TL 125.811,11 TL Anadolu ÇK -2 39 5 120 31.647,28 TL 3.797.673,60 TL 113.930,21 TL Anadolu ÇK -3 6 2 120 30.641,70 TL 3.677.004,00 TL 110.310,12 TL Avrupa ÇK-4 39 5 120 32.021,60 TL 3.842.592,00 TL 115.277,76 TL Avrupa ÇK-5 26 3 120 35.071,57 TL 4.208.588,40 TL 126.257,65 TL Avrupa ÇK-6 17 4 120 26.949,41 TL 3.233.929,20 TL 97.017,88 TL Avrupa ÇK-7 33 2 120 30.214,22 TL 3.625.706,40 TL 108.771,19 TL Toplam 200 23

Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının (Dış zarf) içinde sunulması gerekir.

I- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

İ- Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,