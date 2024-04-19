Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:01

T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/130 Esas 02/04/2024

Davacı Hasan Aydoğan tarafından davalılar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Yukarı Çarıkçı Köyü Muhtarlığı aleyhine dava konusu Yukarıçarıkçı Köyü sınırları dâhilinde bulunan 132 ada 4 parsel numaralı taşınmazın batısında; 132 ada 3 parsel numaralı taşınmazın doğusunda; Küllük Köyü 187 ada 26 parsel numaralı taşınmazın güneyinde bulunan, Fen Bilirkişi Raporunda taşınmazın sınırları tespit edilen, davacı Hasan Aydoğan'ın 1998 yılından beri tarım arazisi olarak kullanması nedeniyle tapu iptali ve tescil davası açıldığı, iş bu davaya itiraz edenlerin ilandan başlayarak üç ay içerisinde Iğdır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin2022/130 Esas sayılı dosyasına sunacakları dilekçe ile itiraz etmeleri hususu ilanen duyurulur.