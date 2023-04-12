İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Yayınlanma: 12 Nisan 2023

Müdürlüğümüze Bağlı Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bünyesinde Bulunan Soğutma Grubu Bakım Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/353652

1-İdarenin

a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi:Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası:02124530762 - 02125180712

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:Müdürlüğümüze Bağlı Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bünyesinde Bulunan Soğutma Grubu Bakım Onarım Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı:2 Adet Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bünyesinde Bulunan Soğutma Grubu Bakım Onarım Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür

d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :28.04.2023 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No: 8 Çemberlitaş/Fatih/İSTANBUL 5.Kat Mali Hizmetler Birimi İhale ve Satınalma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

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Belge Adı Açıklama

1. KISIM için TÜRKAK Logolu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Teklif veren firmalar hizmet konusu iş için TÜRKAK Logolu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olacaktır. Belgenin kapsamı “sanayi tipi ısıtma, iklimlendirme, soğutma cihazlarından bakım ve onarım hizmetleri” olacaktır. Güncel tarihli belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda beyan edilecek ve talep edilmesi halinde idareye sunulacaktır.

2. KISIM için TÜRKAK Logolu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Teklif verin firma hizmet konusu iş için TÜRKAK Logolu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır. Güncel tarihli belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda beyan edilecek ve talep edilmesi halinde idareye sunulacaktır.

2. KISIM için TÜRKAK Logolu ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Teklif verin firma hizmet konusu iş için TÜRKAK Logolu ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır. Güncel tarihli belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda beyan edilecek ve talep edilmesi halinde idareye sunulacaktır.

2. KISIM için ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Teklif verin firma hizmet konusu iş için ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sitemi belgesine sahip olacaktır. Belgenin kapsamı Sanayi Tipi ısıtma iklimlendirme, soğutma cihazlarının ve ekipmanlarının bakım ve onarım hizmetleri olacaktır. Güncel tarihli belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda beyan edilecek ve talep edilmesi halinde idareye sunulacaktır.

1. KISIM için Yetki Belgesi Teklif veren firma;Bakım ve onarımı yapılacak olan 'Makine ve Ekipmanlardan Carrier Marka Soğutma Gruplarının' Üreticisi ise Üreticisi olduğunu gösterir Sanayi Sicil Belgesini, Türkiye Temsilcisi ise Türkiye Temsilcisi olduğunu gösterir Yetki Yazısını ve Belgeleri veya hizmet sunucu Cihazların imalatçısının veya Türkiye Mümessilinin vermiş olduğu Yetkili Servis Belgesini veya Carrier Soğutma Grupları hakkında eğitim aldığına dair Katılım Sertifikasını Eğitim sertifikası sunulacaktır.

2. KISIM için Yetki Belgesi Yüklenici firma; ÜNTES vrf klima sistemleri a.ş. yetkili servis belgesi olacaktır. Belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda beyan edilecek ve talep edilmesi halinde idareye sunulacaktır.

1. KISIM ve 2. KISIM için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Teklif veren firmalar Türk Standartları Enstitüsünün vermiş olduğu TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır. Söz konusu belgenin konusu TSE HYB 13905, TSE HYB 12850 ve TSE HYB 12817 olacaktır. Güncel tarihli belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda beyan edilecek ve talep edilmesi halinde idareye sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektördeki tek sözleşmeye dayalı bedel içeren her türlü chiller ve/veya soğutma grubu tamir, bakım ve/veya revizyon işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.