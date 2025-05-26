İLAN

ANTALYA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/181

KARAR NO : 2025/373

Davacı Havva KARADUMAN vekili Av. Halil HAYTA tarafından davalı Eyüp CUCİ aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda 20.02.2025 tarihinde;

Davanın kabulü ile Antalya ili, Kepez ilçesi, Ünsal Mahallesi, 25167 ada, 2 parsel, B Blok, birinci kat, 12 numaralı bağımsız bölüm üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, satışın açık artırma yolu ile ve umuma açık şekilde yapılmasına karar verilmiş olup adresi tespit edilemeyen davalı Eyüp CUCİ'ye iş bu ilanın gazetede yayımlanmasından yedi gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve iki haftalık süre içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği karar tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur.