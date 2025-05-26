İLAN ANTALYA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ANTALYA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/783

Karar No: 2025/240

Hükümlünün kaçması (TCK 292/1) suçundan sanık Volkan KILIÇ (T.C. Kimlik No: 394*****372)hakkında mahkememizin 28/03/2025 tarih, 2024/783 esas ve 2025/240 sayılı kararı ile TCK'nun 292/1, 251/3, 53/1-2-3 VE 58/6-7. maddeleri uyarınca 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın sanığa tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince yukarıda yazılı karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 21/05/2025