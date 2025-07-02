İLAN GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

GAZİANTEP12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/94 Esas

KARAR NO : 2024/30

Davacı, CENGİZ ÖZER, ile Davalı Bekir Yalçın arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dosya kapsamına göre davacı Cengiz Özer'in adresi bulunmadığından, Gerekçeli Kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Cengiz Özer'e ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra, Gerekçeli Karar tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalının İKİ HAFTA içerisinde itiraz ve cevaplarını bildirmesi gerektiği hususu, Gerekçeli Karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27/06/2025