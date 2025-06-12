İLAN IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI

İ L A N

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN





Mülkiyeti Iğdır Belediyesine ait Merkez İlçe, Karaağaç, Mahallesinde bulunan ( 1) adet taşınmazın satışı için 02/06/2025 tarih ve 146 Sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45’inci maddesine göre 23.06.2025 tarihi Pazartesi günü Açık Artırma Teklif Usulü ile ilanda yazılı tarih ve saatte belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır Belediye Başkanlığı Encümen toplantı odasında toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır.

S. No

İli Mahallesi Ada Parsel Taşınmazın Yüzölçümü(m2) Belediye Hissesi (m2) Taşınmaz Niteliği Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat % 3 (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Iğdır Karaağaç 922 3 1.804,33 Tam Arsa 63.151.550,00 1.894.547,00 TL 23.06.2025 14.00

1-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

Gerçek kişilerden:

a) Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.

b) Vekâleten gireceklerden vekâletname.

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

d) Şartname alındı makbuzu (2.500,00 TL)

e) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale Şartnamesi.

Tüzel kişilerden:

a) Tebligat için adres beyanı.

b) Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.

c) Vekâleten gireceklerden vekâletname.

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

e) Şartname alındı makbuzu (2.500,00 TL)

f) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale Şartnamesi.

2- İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

3- İhale bedeli tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Belediyemiz hesaplarına peşin yatırılması gerekmektedir.

4- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konularak en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edilecektir.

5- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. Komisyon sorumlu değildir.

6- Iğdır Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

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