İLAN

KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/338 Esas

KARAR NO : 2025/114

Davacı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 20/03/2025 tarih ve 2021/338 Esas - 2025/114 Karar sayılı ilamı ile; "DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİ İLE, 1-Antalya ili, Kemer ilçesi, Arslanbucak mahallesi, 366 ada, 1 parselde davalılar adına kayıtlı bulunan taşınmazın hükme esas alınan 05/07/2024 tarihli bilirkişi raporundaki krokisinde “A” harfi ile gösterilen 387,82 m²’ lik alanın tapusunun İPTALİ ile "orman vasfı" ile HAZİNE adına KAYIT VE TESCİLİNE, 2-Fazlaya ilişkin istemin REDDİNE," karar verilmiş ve davacı vekilince bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar ile davacı vekilinin istinaf dilekçesine karşı aynı sürede cevaplarını bildirmeleri hususu, İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılmak üzere Davalılar ABUBAKIR KULİYEV, GULNARA BILYALOVA ve RENAT BILYALOV'ya ilanen tebliğ olunur. 20/03/2025