İLAN OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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OSMANCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/194 Esas

Davacı HASAN AKKUŞ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Çorum ili, Osmancık İlçesi, Çayırköy Köyü 233 parsel, Çorum İli, Osmancık İlçesi, Akören Köyü 2510 Parsel ve Çorum İli, Osmancık İlçesi, Akören Köyü 2505 parsel sayılı taşınmazlarla çevrili yaklaşık 7.200 m2 alanı olan taşınmazın TMK'nın 713/4 Maddesi gereğince davacı adına tapuya kayıt ve tescili talep ve dava edilmiştir. İş bu dava konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur. 10/04/2025