İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2020/282KARAN NO : 2021/458

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında 09/09/2021 tarihli ilamı ileResmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundanTCK. nun 205/1 maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK. nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,7242 Sayılı Yasanın 10. Maddesinde belirtilen ve eklenen hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK nın 53/1-2-3 maddesi ve fıkralarının uygulanmasına, 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA, karar verilen Talıb ve Kefe oğlu, 01/01/1999 Rakka doğumluCASIM EL İSA, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olaraksanık CASIM EL İSA'ya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtrBasın No: ILN01808581