İLÂN SANDIKLI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İ L Â N

SANDIKLI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2021/1 KARAR NO :2024/1

1- 2021/1 E.sayılı Asıl dosya yönünden, davanın kısmen KABULÜ ile kısmen REDDİNE;

Birleşen 2007/161 Esas sayılı dosya yönünden, davanın kısmen KABULÜ ile kısmen REDDİNE;

Birleşen 2006/66 Esas sayılı dosya yönünden, davanın REDDİNE,

1- Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Akçadere Köyü, Köyiçi Mevkii'nde kain 164 ada 7 parsel sayılı taşınmazın üzerinde 3 katlı yığma ev ve besihane bulunan bahçe vasfıyla Ramazan oğlu, 1934 doğumlu 21061189176 T.C.kimlik nolu Mahmut BULUT adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

2- Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Akçadere Köyü, Köyiçi Mevkii'nde kain 164 ada 21 parsel sayılı taşınmaza yönelik davanın REDDİNE, sözkonusu taşınmazın (köy boşluğu vasfı ile 09/08/2006 tarihli ilk tespit gibi Akçadere Köy Tüzel kişiliği adına) İLK TESPİT GİBİ TESCİLİNE,

3- Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Akçadere Köyü, Köyiçi Mevkii'nde kain 164 ada 7 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan evin birinci katının Ramazan oğlu, 1934 doğumlu 21061189176 T.C Kimlik Numaralı Mahmut BULUT'a ait olduğunun BEYANLAR HANESİNE ŞERHİNE,

4- Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Akçadere Köyü, Köyiçi Mevkii'nde kain 164 ada 7 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan evin ikinci ve üçüncü katı ile besihanenin Mahmut oğlu,1961 doğumlu, 21031190164 T.C Kimlik Numaralı Mustafa BULUT'a ait olduğunun BEYANLAR HANESİNE ŞERHİNE, Karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın davacı Mustafa BULUT' (TC.21031190164)a tebliğ edilmiş sayılacağı ve bunu takip eden 15 içerisinde kararı istinaf edebileceği, aksi halde kararın kesinleşeceği; Davacı Mustafa BULUT'a ilanen tebliğ olunur.