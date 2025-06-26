İLAN T.C. AKSARAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C.

AKSARAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/381

DAVALILAR : 1- ASİYE KAYABAŞI - 13104035366 - BG VENRAY /HOLLANDA KRALLIĞI

2- NURHAYAT KILIÇ - 19880809092 - 'S-GRAVENHAGE /HOLLANDA KRALLIĞI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Tensip Zaptı, Dava Dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız gerektiği, 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunulmaması halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi ile birlikte delil listenizi sunmanız gerektiği hususu tebliğ ile ihtar olunur.

Duruşma Günü: 18/09/2025 günü saat: 09:25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 150. maddesi gereğince yokluğunuzda davaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Tensip Zaptı, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.