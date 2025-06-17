İLAN

T.C.

ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/248

DAVACI : QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ -

VEKİLİ : Av. HAYDAR YILDIRIM - [16136-31785-18192] UETS

DAVALILAR : 1- MURAT AĞAÇ-

2- ÖMER ÇİÇEK-

İLANEN TEBLİGAT

YAPILACAK : MURAT AĞAÇ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Bakırköy Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2024/44768 esas sayılı dosyasından davacıya borçlu olan Murat Ağaç Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Direkli Mahallesi 5468 Ada 7 Parsel Zemin kat 2 nolu BB mesken niteliğindeki taşınmaz 08/02/2024 tarih ve 4905 yevmiye ile davalı borçlu tarafından arkadaşı Ömer Çiçek' e devrettiğini, gerek BK göre muvazaa nedeniyle gerekse İİK 277 vd maddelerine göre batıl olan satış tasarrufunun davacı banka yönünden iptali, muvazaa nedenile iptal davası açabilmek için davacı - alacaklının icra takibi yapmasına ve borç ödemeden aciz belgesi almasına gerek olmadığını, bu dava zaman aşımı ve hak düşürücü sürülere bağlı olmayıp her zaman açılabildiğini, Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Direkli Mahallesi 5468 Ada 7 Parsel Zemin kat 2 nolu BB mesken niteliğindeki taşınmazın davalı borçlu tarafından diğer davalı Ömer Çiçek' e devrine ilişkin 08/02/2024 tarih ve 4905 yevmiye sayılı tasarruf batıl olduğundan TBK' nın 19. Maddesi uyarınca davacı banka yönünden iptaline, davalı borçlu Murat Ağaç adına tapuya kayıtlı iken diğer davalı Ömer Çiçek' e devrilmiş bulunan taşınmazın devrine ilişkin batıl tasarrufun İİK 277 vd maddelerine göre davacı banka açısından iptaline, dava konusu taşınmaz üzerinde Bakırköy Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2024/44768 esas sayılı dosyasından cebri icra yoluyla hakkını alma yetkisinin tanınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129. maddesinde belirtilen şekilde cevap dilekçesini ve varsa tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede cevap dilekçesini ibraz etmediğiniz takdirde davacıların dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu TK'nun 28. Maddesi gereğince DAVALI MURAT AĞAÇ' a ilanen tebliğ olunur.