İLAN T.C. ANTALYA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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T.C. ANTALYA 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2024/169 Esas

Karar No: 2024/580Karar

Kendisine tebligat yapılamayan Mahmut ve Mualla oğlu 04/05/1981 doğumlu, 197****5682 T.C Kimlik no'lu Murat Kaya'ya gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 14/11/2024 tarihli kararı ile sanık Murat Kaya hakkında Güveni Kötüye Kullanma suçundan TCK'nun 155/1, 53-1 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 83 gün karşılığı 1.660,00 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

Tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11.06.2025