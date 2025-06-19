İLAN T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/850 Esas

Davacı NEJDET YAKAN ileDavalı ABDULKADİR AYDIN ABDULLAH COŞ ADEM COŞ ADEM ÇOLAK AHMET COŞ AHMET ÇOLAK ALAİTTİN COŞ ALAİTTİN TİRYAKİ ALİ ÇOLAK ALİ NURİ AYDIN ALİ NURİ MUTLU ALİYE SARIAYDIN ASLIHAN HAMZAOĞLU AVNİYE YERİŞ AYLA SEZER AYNUR BAYRAK AYSEL KOÇAL AYSEL TUNÇEL AYŞE ALTUNDAĞ AYTEN ÇATAL AZİZ BEKDEMİR BEKİR ÇOŞ BELGİN DİNÇ BENGİSU BEKDEMİR BERRİN KURT BİRGÜL CÖRÜT BÜLENT ALTAN BÜLENT MUTLU ÇİĞDEM KARAMUSTAFA DERYA MEŞE DERYA SAĞ DİLBER COŞ DİLEK TUBADAN DUDU ALTUNDAĞ EMİNE AYDIN EMİNE COŞ EMİNE DUMAN EMİNE FALCI EMİNE İNCE EMİNE YAVUZ EREN COŞ ERGÜN COŞ EROL COŞ ERSİN YAMAK ESRA BEKDEMİR FAİKA VAYNİ FAİKE BEKDEMİR FATİH BEKDEMİR FATMA ALTAN FATMA BEKDEMİR FATMA COŞ FATMA TİRYAKİ FATMA ZERE FERDA AYDIN FERİDUN AYDIN FERİHA KIRAN GÖNÜL AYDIN GÜLCAN COŞ KARABAŞ GÜLİZAR ZERE GÜLSEN KAHRAMAN HACİLE MEYVECİ HAKKI ÇERÇİL HANİFE BEKDEMİR HARUN BEKDEMİR HATİCE CİNDEMİR HATİCE ÇOLAK HATİCE KAP HATİCE KÖSE HATİCE ŞENEL HATUN AKTEPE HİDAYET COŞ HURŞUT COŞ İBRAHİM ÇOLAK İBRAHİM TİRYAKİ İNCİ BEKDEMİR İSMAİL HAKKI ÇOLAK İZZET COŞ KADİR ÇOLAK KADRİYE AYDIN KADRİYE ŞAHİN KÖKSAL TİRYAKİ MAZHAR ÇOLAK MEHMET COŞ MEHMETALİ ÖZCAN MEHRİME MEYVECİ METİN AYDIN MUHİDE TAŞKIN MURADİYE BEKDEMİR MURAT ÇOLAK MURAT YAŞAR AYDIN MUSTAFA COŞ MUSTAFA COŞ NACİ TİRYAKİ NECMİ TİRYAKİ NESİME YAŞAR NESLİHAN ÖZCAN NİLGÜN ÇOLAK NURSELİN AYDIN OGÜN AYDIN OĞUZ AYDIN OLCAY AYDIN OLGUN AYDIN ÖMER BEKDEMİR ÖMER ÇOLAK ÖNAL BEKDEMİR ÖZDEMİR ÇOLAK PENPE ÇOLAKOĞLU RABİA ŞENOL RUHİ BEKDEMİR RUHNİYAZ HENDEN SABRİYE AYDIN SABRİYE ÖZCAN SADET AYDIN SADİYE ARSLAN SALİHA GÜNDOĞDU SEBAHATTİN TİRYAKİ SEDA İNCE SELAHİTTİN TİRYAKİ SELAMİ TİRYAKİ SELİME COŞ SELİME ÇAKIR SERPİL KARA SEVGİ ORUÇGÜNEY ŞERAFETTİN AYDIN TARKAN BEKDEMİR TUNA ALTAN TÜRKAY TİRYAKİ YETER TİRYAKİ ZERRİN KURDOĞLU ZERRİN KURDOĞLU ZEYNEP ÇERÇİL ZEYNEP YAMAK arasında mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle:

"Giresun ili Bulancak İlçesi Güzelyalı Mah. 1057 Ada, 2 parselde kayıtlı gayrimenkulün hisse oranları nazara alınarak UMUM ARASINDA SATILARAK ortaklığın giderilmesi " talep ve davaedilmiştir.

Mahkememizce Davalı BÜLENT TİRYAKİ' yedava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/07/2025 günü saat: 10:15'da duruşmaya bizzat katılmanız aksi takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususunun tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğine karar verilmiş olup, ilânın gazetede yayımlandığı tarihtenitibaren 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereği 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 24/05/2025