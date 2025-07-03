İLAN

T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/132

Mahkememiz dosyasında dahili davalı Mebrüke Türkyolu için,

Dava dilekçesinin ilanı;

Mahkememizin 2024/132 esas sayılı dosyasındaki dava dilekçesinde yer alanve dava değeri 12.079,50-TL ile açılan davaya konu davalıların haksız eylemleri sonucu Milli Savunma Bakanlığında (Sadece Çorlu Hava Meydan Komutanlığı ve bağlısı 214 Nolu Radar Kıta Komutanlığında doğan zararlara ilişkin) meydana gelen 12.079,50-TL zararın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı kuruma ödenmesine, kurumun zararlarının tazmini amacıyla davalıların, taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine teminatsız olarak İhtiyati haciz konulmasına karar verilmesi talepli dava dilekçesi ile mahkememize dava açılmış olup dahili davalı Mebrüke Türkyolu'na çıkarılan tebligatların adresten ayrıldığı ve yeni adresinin bilinmediğinden iade edildiği, yapılan zabıta araştırmasının da bir sonuç vermediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Şerh HMK'nun 122 ve 127. Maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevaplarını ve delillerini HMK'nun 126.maddesi gereği mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122.maddesinin 2.cümlesindeki iki haftalık kesin sürede üsulü itirazlarını ibraz etmezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131.maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağının, yine davacının vereceği cevaba cevap dilekçesine karşı ikinci cevap dilekçesi sunabileceğiniz, cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asıllarının veya örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlaması açıklamanın yapılması ve ayrıca bunlara ilişkin delil avansının mahkeme veznesine yatırılması gerektiği, 03/07/2025 günü saat 09:30 tarihinde sulh/arabuluculuk için hazırlıklı olarak ön inceleme duruşmasına gelmeniz gerektiği, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tarafların gelmemesi/gelen tarafın davayı takip etmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, davetiye tebliğinden 2 hafta kesin sürede dilekçelerde gösterdiğiniz ve sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız başka yerde bulunan belgelerin celbi için açıklama yapmanız bu hususların kesin sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur. 15/05/2024 tarihli Ara Karar Evrakı ilanı,



1. Davacı vekilinin İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN, dava konusu maddi tazminat alacağının haksız fiilden kaynaklı olması ve haksız fiil tarihi itibariyle alacağın muaccel olması, dayanılan maddi vakıalar ve delil olarak bildirilen ceza dosyaları ile dosyaya gizli evrak şeklinde sunulan bilgi, belge ve tutanaklar karşısında yaklaşık ispat koşulunun da oluştuğu değerlendirilerek, davacı kurumun genel bütçeye dair Milli Savunma Bakanlığı olması ve harçtan da muaf olması nedeniyle takdiren teminatsız olarak dava konusu alacak miktarı olan 12.079,50 TL miktar yönünden, davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA,

2. İhtiyati haczin mahkememizin yargı çevresindeki Çorlu İcra Müdürlüğü tarafından ve davacı alacaklı vekilince infazen yerine getirilmesine,

3. İİK 261.m. uyarınca; karar tarihinden itibaren 10 gün içinde ihtiyati hacizin icrası istenmez ve teminat yatırılmaz ise ihtiyati haciz kararının kendiliğinden hükümsüz kalacağının ihtarına,

4. Ara karar evrakının tüm taraflara tebliğine,

Dair, tarafların yokluğunda, İİK 265.maddesi uyarınca, ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine, davalı-borçlu huzuruyla yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının tebliği veya iş bu ara kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucukarar verildi. 28/04/2025 tarihli Duruşma zaptının ilanı,

1- Davacı vekiline davalı Fetullah Gülen, davalı Semih Terzi ve davalı Mustafa Barış Avıalan'ın mirasçılık belgelerini sunması ve mirasçılarını davaya dahil etmesi için 2 haftalık süre verilmesine, aksi halde taraf teşkili sağlanamadığından davanın usulden reddine karar verileceğinin ihtarına (davacı vekiline ihtar edildi),

2- Dahili dava dilekçesi sunulduğu takdirde ilgililerin dahili davalı olarak eklenerek dava dilekçesinin tebliğine,

3- Dilekçeler aşaması tamamlandığı takdirde bir sonraki celse ön inceleme duruşması yapılmasına,

4- İhtiyati hacze itiraz edip de itirazı değerlendirilmeyen davalıların ihtiyati hacze yapılan itirazlarının ayrı ayrı reddine, bu konuda gerekçeli ara karar yazılmasına, gerekçeli ara kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstinaf yolunun açık olduğunun belirtilmesine,

5- Davalı Osman Ünlü, davalı Hakan Çiçek, davalı Osman Kardal, davalı Mehmet Şahin, davalı Doğan Öztürk, davalı Muzaffer Düzenli, davalı Murat Koçyiğit, davalı Bilal Akyüz'ünadli yardım talebinin reddine, bu konuda gerekçeli ara karar yazılmasına, gerekçeli ara kararın tebliğinden itibaren 1 haftalık yasal süre içerisinde itiraz yolunun açık olduğunun belirtilmesine,

6- Davalı Ahmet Özçetin'in adli yardım talebinin kabulüne, bu konuda gerekçeli ara karar yazılmasına,

7- Osman Ünlü'nün vesayetinin kaldırıldığı anlaşılmakla vasisinin UYAP'tan kaydının silinmesine,

8- Davalı Osman Ünlü'nün mal varlığı üzerine konulan ihtiyati haczin kaldırılmasına, bu hususta ilgili icra müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, (bu hususta gerekçeli ara karar yazılmasına),

Bu nedenle duruşmanın 03/07/2025 günü saat 09:30'a bırakılmasına karar verildiği ilan olunur.