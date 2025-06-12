İLAN T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2024/143 Esas
DAVACILAR: 1- FATMA ÖZDEMİR-18113579184
2- GÜLÜZAR VAROL-14231708512
VEKİLİ: Av. BASRİ ORTA - [16203-02178-67782] UETS
DAVALI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
VEKİLİ: Av. BURAK ÖZEN - Mal Müdürlüğü Çorlu/ TEKİRDAĞ
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının verilen duruşma ara kararı uyarınca;
TMK m. 713/2 uyarınca Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımına gereği Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Misinli Mah. Mevkiinde bulunan dava konusu 469 Ada, 33 Parsel ve 448 Ada, 49 Parsel parsel sayılı tarla niteliğini haiz taşınmazların tapuda görünen ölü malik Mustafa adına kaydının iptali ile, davacılar Gülüzar Varol ve Fatma Özdemir adına kayıt ve tescil edilmesi talep edilmiştir.
Dava konusu edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/143 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu TMK 713/4-5 Md. Hükümleri gereği ilan olunur.