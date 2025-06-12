İLAN

T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/143 Esas

DAVACILAR: 1- FATMA ÖZDEMİR-18113579184

2- GÜLÜZAR VAROL-14231708512

VEKİLİ: Av. BASRİ ORTA - [16203-02178-67782] UETS

DAVALI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

VEKİLİ: Av. BURAK ÖZEN - Mal Müdürlüğü Çorlu/ TEKİRDAĞ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının verilen duruşma ara kararı uyarınca;

TMK m. 713/2 uyarınca Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımına gereği Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Misinli Mah. Mevkiinde bulunan dava konusu 469 Ada, 33 Parsel ve 448 Ada, 49 Parsel parsel sayılı tarla niteliğini haiz taşınmazların tapuda görünen ölü malik Mustafa adına kaydının iptali ile, davacılar Gülüzar Varol ve Fatma Özdemir adına kayıt ve tescil edilmesi talep edilmiştir.

Dava konusu edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/143 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu TMK 713/4-5 Md. Hükümleri gereği ilan olunur.