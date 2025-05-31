İLAN T.C. DÜZCE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. DÜZCE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/102 Esas

Davacı EMRE AKKAYA ileDavalılar HAMZA DEMİRCİ, MERCAN ÇELİK, MESİH DEMİRCİ, NAGİHAN DAKNİ, SUSANNE HOKAMP, TAYFUN DEMİRCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması davası nedeniyle;

Bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 06/03/2024 tarihli raporu ve 25/03/2024 tarihli heyet raporu ile, fen bilirkişileri tarafından düzenlenen raporla 3 adet geçit güzergahı belirlendiği, 1 nolu güzergah olan bir kısmının 455 ada 39 parselden bir kısmının da 455 ada 41 parsel sayılı taşınmazdan geçtiği taşınmazların toplam bedelinin 50.255,76 TL olduğunu, 2 nolu güzergahın bir kısmının 455 ada 37 parselden bir kısmının 455 ada 41 parselden geçtiğini ve bedelinin 49.647,43 TL olduğunu, 3 nolu güzergah olanbir kısmının 455 ada 43,44,45,46,47 nolu parsel sınırlarında kaldığı taşınmazların toplam bedelinin 526.479,84 TL olarak takdir edilmiştir. Davacının 07/05/2024 tarihli talebi üzerine dosya yeniden bilirkişilere tevdi edilerek; Fen Bilirkişisi 28/05/2024 tarih ve 21/10/2024 tarihli ek raporda; 4 nolu alternatif olarak bir kısmının 455 ada 39 parsel bir kısmının da 455 ada 40 nolu parselden geçtiğini ve bedelinin 78.017,84 TL olarak belirlenmiştir. Dosyanın duruşma günü:17/07/2025 günü saat 11:50'dir.

İlanen tebligat sebebi; mahkememizce dosyanın davalılarından İsmail Demirci mirasçılarından Susanne Hokamp ve Nagihan Dakni'ye çıkartılan tebliğler yapılamamış ve tüm araştırmalara rağmen adreslerine de ulaşılamamış ve bu nedenle de ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Davalılar Susanne Hokamp ve Nagihan Dakni için ihtarlar;

1-Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Tebliğ yerine geçmek üzere dahili davalılar Susanne HOKAMP ve Nagihan DAKNİ'ye ilanen tebliğ olunur. 28/05/2025