İLAN T.C. EĞİRDİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 31.05.2025 00:00:00
İ L A N
T.C.
EĞİRDİR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/589 Esas13.05.2025 Konu : Gaiplik İlanıMUSTAFA YÜCEER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ŞEHRİBAN ERDOĞAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.05.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 50155156930
ADI SOYADI : ŞEHRİBAN ERDOĞAN
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 05/07/1935
DOĞUM YERİ : PAZARKÖY
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr BASIN NO: ILN02233746