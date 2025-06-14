İLAN T.C. GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2022/29 Esas Davacı , HALİT ÖZBAY ileDavalı , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;10.05.2024 tarihli Fen bilirkişisinin raporu özetle; Dava konusu Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Işıklı Mah(Köyü) Çevirme Mevkii, 203 Ada 16 Nolu Parsel olan bölge A harfi ile adandırılmış olduğu, bu bölge tapulama harici bölge içerisinde kaldığını, bu kısmın alanı alanı 7173.79 m2 olarak hesaplandığı, dava konusu Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Işıklı Mah(Köyü) Çevirme Mevkii, 203 Ada 16 Nolu Parsel olan bölge 1992,1999,2010,2023 tarihli hava fotoğrafları ile karşılaştırıldığı, karşılaştırma neticesinde dava konusu bölgenin 1992 tarihinden günümüze kadar imar-ihya edilerek dikili tarım arazisi olarak 203 Ada 16 numaralı parselle bütün halinde kullanıldığı, üzerindeki ağaçların cinsi hava fotoğrafı üzerinden tespit edilemediği, A olarak adlandırılan bölgenin 1992 yılından günümüze kadar tescil harici alan ile oran sınırının belirgin halde olduğu şeklinde raporunda belirtmiştir.

Bu taşınmazın üzerinde bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/29 Esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilanen duyurulur. 31/10/2024