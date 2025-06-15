İLAN T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/417 Esas

KARAR NO : 2025/143

Davalı : İLHAN YILDIRIM

Mahkemenizce davalının adres araştırmasından bir netice alınamadığından gerekçeli kararın davalı İlhan YILDIRIM'a ilanen tebliğine karar verildiğinden; Mahkememiz 07/05/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

1-DAVANIN KABULÜ ile,

- İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mahallesi, 4149 parsel sayılı taşınmazda davalı adına kayıtlı bulunan tapu kaydının İPTALİ İLE; her türlü takyidattan ari olarak davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine yol olarak TERKİNİNE,

2-Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 2.550.000,00-TL olarak TESPİTİNE,

3-Tespit edilen kamulaştırma bedelinden Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2024/41 D. İş sayılı dosyasıyla belirlenen 2.167.500,00-TL acele kamulaştırma bedelinin mahsubu ile bakiye 382.500,00-TL kamulaştırma bedelinin davalıya tapu kaydındaki hissesi oranında DERHAL ÖDENMESİNE, varsa tapu kayıtlarındaki takyidatların bedele yansıtılmasına, bu hususta Ziraat Bankasına müzekkere yazılmasına

4-Bakiye 382.500,00-TL kamulaştırma bedeline dava tarihinden dört ay sonrası olan 14/03/2025 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

5-Fen Bilirkişinin 28/01/2025 tarihli raporuna ekli krokinin kararın eki sayılmasına,

6-Hüküm özetinin İİK 28. maddesi uyarınca Arnavutköy Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,



Davacı vekili 02/06/2025 İstinaf Başvuru dilekçesi dilekçesi ile;

Yukarıda izah edilen nedenler ve dosya üzerinden yapılacak inceleme ile;

1-Yerel mahkeme kararının KALDIRILMASINI ve DAVANIN TALEP GİBİ KABULÜNE ,

2-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep etmiş olmakla;

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, verilen karar taraflardan her birine usulen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmak üzere istinaf yolu açık olarak okunup usulen tefhim edildi." karar verilmiş olup, Mahkeme Kararının davalı İLHAN YILDIRIM'a gazetede ilanından (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren (2) haftalık süre içerisinde İstinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu MAHKEME KARARININ VE İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİNİNTEBLİĞİ yerine kaim olmak üzere İLAN olunur.