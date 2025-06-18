İLAN T.C.İDİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C.İDİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/32 Esas

Davacı Şehmus KAPLAN (Mirasçılar Bayram KAPLAN, Faik KAPLAN, Faruk KAPLAN, Ferhan KAPLAN, Gülnarin KAPLAN, Mülkiye ERGÜL, Sevgi ARIÇ, Sevim ASLAN, Şerefhan KAPLAN) ile Davalılar MALİYE HAZİNESİ, DİRSEKLİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında Mahkememizde görülmekte olan tescil davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Davacı Şehmus KAPLAN tarafından Şırnak ili, İdil İlçesi, Dirsekli köyü sınırları dahilinde bulunan batı sınırında Dirsekli köyü 270 nolu parsel ve kuru dere, güney sınırında Dirsekli köyü 418 nolu parsel, kuzey sınırında kuru dere bulunan taşınmaz hakkında İdil 2. Asliye Hukuk Mahkemesine tescil davası açılmıştır. Dava İdil 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/32 Esas sırasında görülmekte olup, yasal süresi içinde itiraz olmadığı takdirde bilirkişi raporları çerçevesinde tescil hükmü kurulacağı TMK'nun 713/4-5 maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.