İLAN T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/242 Esas

DAVALILAR : 1- RIFAT ÇİRKİN (TC. 151***062)

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı HMK 128. maddesi gereğince iki hafta içerisende cevap vermeniz, iki haftalık süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı formu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/06/2025