İLAN

T.C. ISPARTA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/230 Esas

DAVALILAR : ATİLLA AHMET MUSTAFA YÜCEL - TC Kimlik No: 24877282246

Davacı tarafından aleyhinize açılan İpoteğin Kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinizin yapılan uyap sorgulamasında herhangi bir adres bulunmadığı ve yine yapılan uyap sorgulamasında herhangi bir mernis adresinizin de bulunmadığı anlaşıldığından adınıza tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce kurum ve kuruluşlardan yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

22/05/2025 tarihli raporda özetle; dava konusu taşınmaz için sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler ve yapılan araştırmalar sonucunda lokasyonu, imar planı sınırları içerisinde olması gibi özellikler dikkate alınarak arsa birim değeri takdir edildiği, dava konusu taşınmazın keşif ve dava tarihlerine göre taşınmazların birim fiyatlarının uyarlanması Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) katsayılarıyla yapıldığı . Bu duruma göre Arsa Birim Değerinin (04/2025) tarihi itibariyle 10.000,00 TL/m², Eylül 2024 Yi-ÜFE : 3.659,84, Nisan 2025 Yi-ÜFE: 4.128,19, Arsa Birim Değerinin dava tarihi olan (09/2024) tarihine göre : 8.865,48 TL/m², Mustafa Yücel'in İpotek Değerinin(1,68 m²): 14.894,01 TL, Mustafa Yücel'in İpotek Değeri (1,68 m²): 14.894,01 TL, İsa Yücel'in (3/9) Hissesinin : 4.964,67 TL, Sabiha Özdemir'in (3/9) Hissenin: 4.964,67 TL, Fatih Mehdi Yücel'in (1/9) Hissesinin : 1.654,89 TL, Hülya Yücel'in (1/9) Hissesinin: 1.654,89 TL, Atilla Ahmet Mustafa Yücel'in(1/9) Hissesinin: 1.654,89 TL olduğu yönünde görüş ve kanaat bildirilmiş olmakla rapora karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 22/05/2025