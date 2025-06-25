İLAN T.C.İSTANBUL ANADOLU21. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.İSTANBUL ANADOLU21. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 05/12/2024 tarih 2024/651 Esas, 2024/688 Karar sayılı kararını davacı Baki KARADUMAN süresinde istinaf etmiş olup,dosyanın istinaf karar harcı, istinafkanun yoluna başvurma harcı ve istinaf gider avansının yatırılmadığı anlaşılmıştır.İstinaf Kanun Yoluna Başvurma Harcı : 1.683,10 TL, İstinaf Karar Harcı : 24.164,00 TL ve İstinaf Gider Avansıolan 1.500,00 TL'nin işlem muhtırasının tebliğ tarihinden itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunun 344. Maddesine göre bir haftalık kesin süre içinde dosyamıza yatırılması aksi halde istinaf isteminden vazgeçmiş ve hükmün istinaf edilmemiş sayılmasına karar verileceğine dair 15/05/2025 tarihinde muhtıra düzenlenmiş olup, tüm araştırmalara rağmen davacı BAKİ KARADUMAN'ın adresi bulunamamış, muhtıra kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince muhtıra özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.29/05/2025