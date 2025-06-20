İLAN T.C. İZMİR 14. AİLE MAHKEMESİ

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T.C.

İZMİR 14. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/753 Esas

DAVALI : YURDAGÜL ARAS - 38062892738

CEMAL ve KALEMZER kızı, 04/03/1965 dogumlu.

Davacı HÜSEYİN BALLI tarafından davalı BİRGÜL BALLI aleyhine mahkememizde Soybağının Reddi talebine ilişkin dava açılmış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen dahili davalı (mirasçı) Yurdagül ARAS'a usulüne uygun davetiye tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dahili davalı (mirasçı) sıfatıyla iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz ve varsa delillerinizi bildirmeniz gerektiği, cevap vermediğiniz, duruşmaya gelmediğiniz ve davayı takip etmediğiniz takdirde iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karar verilebileceği, duruşmanın 09/09/2025 günü saat 10:00 'da İzmir 14. Aile Mahkemesinin duruşma salonunda yapılacağı hususunun, ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin davalı Yurdagül ARAS'a tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.