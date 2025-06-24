İLAN

T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/311 Esas

DAVALILAR : 1- Kadirli Mal Müdürlüğü

2- Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü

3- Mezretli Köyü Muhtarlığı

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan tapusuz taşınmaz tescili davası nedeni ile ; dava konusu taşınmazın bulunduğu Osmaniye iliKadirli İlçesi , Mezretli Köyü doğusu Zeki Zorlu batısı 129 ada 17 kuzeyi Mehmet Gönen ve güneyi 129 ada 15 ve 129 ada 17 parsel arasında kalan yerin davacı adınatescilinin talep edildiği , dava konusu edilen taşınmazlar bakımından hak iddia edenlerin yada davacı bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 Maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.