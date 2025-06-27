İLAN T.C. KADİRLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N

T.C.

KADİRLİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

SAYI : 2024/30 Ort. Gid. Satış

Satış Memurluğumuz dosyasında Kadirli Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/01/2024 tarihli 2021/1288 esas 2024/132 sayılı ortaklığın giderilmesi kararının infazı için, Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Cengiztopel mahallesi, 1546 ada 3 parselin Memurluğumuzca mahallinde yapılan kıymet takdiri sonucu tanzim edilen 02/05/2025 tarihli bilirkişi heyet raporu (taşınmaz yüzölçümü 505,95 m2, değeri: 2.529.750,00 TL.dir) hissedar (Ogün GEBEN'in Mustafa oğlu 1969 d.lu) dosyada yazılı adresine tebliğe çıkartılmış, adı geçenin adresten ayrılması ulaşılamaması nedeni ile bila tebliğ iade olunmuş, kolluk araştırması sonucu şahsın fiili adresi tespit edilememiş, nüfus kayıtlarında mernis adresi de bulunmadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup; yukarıda bahsi geçen bilirkişi raporunun (Ogün GEBEN'e Mustafa oğlu 1969 d.lu) ilanen tebliğ edildiği ilan olunur. 11/06/2025