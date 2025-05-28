İLAN

T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/344 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK

DAVALILAR : 1- İSMAİL ÖZER(Bayram ve Elife oğlu, 03/06/1976 doğumlu)

2-MENDERES ATICI(Ali ve Kaldı oğlu, 28/12/1985 doğumlu)

3-ÜMİT HÜSEYİN AKKUŞ(Hüseyin ve Hürü oğlu, 10/04/1986 doğumlu)

4- MUSTAFA ÖZER(Bayram ve Elife oğlu, 14/12/1980 doğumlu)

5- AYŞE UĞUR(Ali ve Hatice kızı, 03/05/1938 doğumlu)

6-LEVENT TATAR(Hasan ve Zeynep oğlu, 29/03/1977 doğumlu)

Davacı Sivas İl Özel İdaresi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; "Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, 101 Ada, 578 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesine, Taşınmazın Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline, Kararın Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine, Tapu kaydında takyidat bulunması halinde bedele yansıtılmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim." şeklinde beyanda bulunmuştur.

01.01.2024 tarihli bilirkişi heyet raporunda özetle; "Kurulumuz yapmış olduğu hesaplamalar neticesinde dava konusu taşınmazın Kamulaştırmaya esas olmak üzere kamulaştırma bedelini205.830,96TL olarak hesap etmiştir. Davalılara ödenmesi gereken bedel, tapu kaydı malik bilgilerine göre pay edilmiştir. Dava konusu taşınmaz; 1 / 1000 uygulama imar planı dışında, Belediye müavir alan sınırları dışında kalmaktadır. Dava konusu taşınmaz Kangal Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetleri, yol hizmetleri, kent içi temizlik işleri ve ulaşım olanaklarından faydalanmamaktadır. Dava konusu taşınmazın etrafi meskün değildir. Taşınmazın bulunduğu bölgede belli bir nüfus yoğunluğu bulunmamaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde konut, işyeri, fabrika vb. gibi unsurlar bulunmamaktadır. İl-İlçe yerleşim merkezi ile bütünleşmemiş bir uzaklıkta bulunmaktadır. Sonuç olarak dava konusu taşınmaz 1 / 1000 uygulama imar planı içerisinde bulunmaması, etrafının meskün olmaması, belediye hizmetlerinden yararlanmaması nedeniyle arsa olarak değerlendirilememektedir. Dava konusu taşınmazın niteliğinin Tarla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konuyla ilgili Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 26.04.2004 tarih ve 2004/3545 Esas ve 2004/5106 Karar numarasıyla Kamulaştırma Bedelinin artırılması istemine ilişkin hüküm kurulan bir davada "Bir taşınmazın arsa sayılabilmesi için belediye imar planı içinde bulunması değil ise belediye veya mücavir alan sınırları içinde olması ve ayrıca belediye hizmetlerinden faydalanması ve etrafının da meskun olması gerekir denmiştir. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı söz konusu taşınmaz Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir." şeklindedir.

22.12.2023 tarihli fen bilirkişi raporunda özetle; "Davaya konu olan, Sivas ili Kangal ilçesi Hamal Köyü 101 ada 578 parsel nolu Tarla vasıflı 7527.10 m2 yüzölçümlü taşınmazın sınırlarını yanımda getirmiş olduğum J38c16c nolu kadastro pafta örneğini sabit köşelerden zemine uyguladım ve zemin ile paftanın uyduğunu tespit ederek, dava konusu taşınmazın sınırlarını mahkeme keşif heyetine gösterdim." şeklindedir.

11.12.2024 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle; "Kurulumuz yapmış olduğu hesaplamalar neticesinde dava konusu taşınmazın Kamulaştırmaya esas olmak üzere kamulaştırma bedelini266.123,03tl olarak hesap etmiştir. Davalılara ödenmesi gereken bedel, tapu kaydı malik bilgilerine göre pay edilmiştir." şeklindedir.

Duruşma Günü: 12/09/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu veBilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ilanen tebliğ olunur.