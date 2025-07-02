İLAN T.C. KANGAL SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. KANGAL SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/57 Esas24.02.2025 Konu : Gaiplik ilanıMahkememizin 20/02/2025 tarihli celse ara kararı gereğince;
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen Sinan Çiltaş'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların6ayiçindemahkememize başvuruphaber vermeleri, aksi halde bu kişininTMK 32ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceğihususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 34037222586
ADI SOYADI : SİNAN ÇİLTAŞ
BABA ADI : SALİH
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 20/05/1985
DOĞUM YERİ : KANGAL