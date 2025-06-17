İLAN

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/469 Esas

Davacı Mehmet Yıldırım Vekili Av. Gonca Üras tarafından Maliye Hazinesi aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Davacının tescilini istediği Antalya ili Kemer İlçesi Tekirova Mahallesi 149 ada 9 nolu parsel sayılı taşınmazın tescili istenmekte olup, bu taşınmazın hukuki ve şahsi hakları olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/469 esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri, aksi takdirde itiraz etmemiş sayılacakları ilan olunur.03/06/2025