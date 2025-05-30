İLAN T.C. KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C.

KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/2294

DAVALILAR : ÜMİT GÜRSÜLTÜR -156*****888-ESCAMPLAAN 953 DEN HAAG 2547DX 9938

DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 09/10/2025-10:15

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan davada duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere üzere ilanen tebliğ olunur.