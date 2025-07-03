İLAN T.C.KUŞADASI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.KUŞADASI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/464

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında davaya konu Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Güzellik içi Mevkii, 2046 ada, 1 Parselde kayıtlı, 1. Blok, 14 nolu bağımsız bölümde satış suretiyle ortaklığın giderilmesi talep edilmiş,taşınmaz hissedarlarından davalı MOBARAK MOHAMMED M ALKAHTANI (MOHAMMED ve SEKAH oğlu, Makkah- 21/07/1974 doğumlu, Suudi Arabistan uyruklu) dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 25/11/2025 günü saat: 10:00'da olup HMK'nun 122. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği hatırlatılarak, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde; HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK'nın 137. madde ve devamı maddeleri hatırlatılarak dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/07/2025