İLAN T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/12 Esas

DAVALILAR : GÜLAY ÇAMLI - 51277414922 Kendirli Köyü Merkez/ Malatya

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporlarına ilişkin davetiye çıkarılmış olup, teslim alınmama gerekçesiyle tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi tarafından mahkememize sunulan 05/07/2024 tarihli raporda özetle; "Yeşilyurt İlçesi Samanköy Mahallesi 316 ada 15 parsel numaralı taşınmazda aidiyetinin tespiti istenilen ağaçların, yapıların ve tesislerin değerleri dava tarihi itibariyle hesaplanmıştır." şeklinde rapor sunulmuş olup, bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.13/03/2025