İLAN

T.C. ORHANELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2024/146 Esas

Tebligat Konusu : Dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği

Tebligat Muhatapları : 1- Halil AYDEMİR - 355*****508

2- Recep AYDEMİR - 355*****434

Davacılar Nazire KASİM ve Ramazan DUMAN tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından şahsınıza tebligat yapılamamış, sonuç olarak dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/06/2025 Saat: 11:55

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı, ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 05/05/2025